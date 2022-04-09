بن شرادة: نأمل نجاح المشاورات والاجتماعات التي ستعقد بمصر يوم الثلاثاء المقبل

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن مصر ستستضيف منتصف الأسبوع الجاري اجتماعاً لوفدي البرلمان ومجلس الدولة للتشاور حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز.

بن شرادة أعرب في تصريح لصحيفة “الاتحاد” عن أمله في نجاح المشاورات والاجتماعات التي ستعقد في مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى اتساع الفجوة بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنتين.

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