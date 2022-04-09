ثلاثي الألم والإهمال وقلة الحيلة يفاقم معاناة المرضى الليبيين بتونس

نظم عدد من المرضى الليبيين الذين يعانون من أمراض الأورام والأمراض المستعصية ومرافقيهم في تونس وقفة احتجاجية أمام القنصلية الليبية بعد إيقاف العلاج الخاص بهم، وعدم سداد الديون المتراكمة للمصحات التونسية على الدولة الليبية.

واشتكى المرضى ومرافقيهم في وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها الجمعة من توقف العلاج؛ بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلزامهم بالخروج من المصحات.

وطالب المحتجون الحكومة الليبية بالتدخل لوضع حلول عاجلة لمعاناتهم، وحمّلوها المسؤولية خاصةً بعد أن أبلغت شركة أريج للخدمات الطبية مدير عام مصحة سكرة وعدد من المصحات الأخرى بتونس بإبلاغ المرضى ومرافقيهم بعدم وجود التغطية المالية للعلاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية