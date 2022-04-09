الوطني للأرصاد ينشر الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة الأيام القادمة

طرابلس 09 أبريل 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة، بداية من اليوم السبت.

الملخص العام

تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب المناطق، خاصةً مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر هذا اليوم على المناطق الساحلية، مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(22-28)مْ وتسجل على ابونجيم (30) مْ , وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد علي بعض المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20- 26)مْ ، وتصل على جالو والجغبوب إلى (30) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(31-38)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 38)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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