الكبير يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية بجدة

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي أقيمت في مدينة جده بالسعودية.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه شارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الخميس عددا من محافظي البنوك المركزية العربية ووزراء المالية العرب، والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية.

وحضر الكبير اجتماعي مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الإستثمار.

وعقد الكبير تزامناً مع الاجتماعات لقاءات ثنائية مع عدد من محافظي البنوك المركزية والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية عربية.