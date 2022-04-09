الأرصاد: استمرار الأجواء المعتدلة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على غالبية المناطق خاصة مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبيا على الوسط والجنوب.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول الأحد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و28 درجة مئوية على غالبية المناطق وتصل إلى 30 درجة على أبو نجيم وتسجل انخفاضًا طفيفًا الأحد على بعض المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و26 درجة مئوية على غالبية المناطق وتصل إلى 30 درجة على جالو الجغبوب، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعًا طفيفًا الأحد على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 31 و38 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و38 درجة مئوية.

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