شركة الكهرباء: تنفيذ مشروع تحسين الشبكة في منطقة السائح

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ مشروع تحسين الشبكة الكهربائية بمنطقة السائح والمناطق المجاورة لها.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن مشروع تحسين الشبكة الكهربائية بمنطقة السائح والمناطق المجاورة لها شمل مد أسلاك بدل المتهالكة لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل المنطقة لضمان وصوله إلى سكان المنطقة دون تذبذب أو انقطاع وذلك بجهود الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع السائح.

وبينت الشركة أن ذلك يأتي في إطار الصيانة المستمرة ضمن جهود الشركة لتحسين الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.