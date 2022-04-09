عبدالكافي: الجيش الروسي في مأساة

زعم محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، عادل عبد الكافي، أن الجيش الروسي في مأساة، وأن حلف الناتو يقدر قتلاه وجرحاه بـ40 ألفاً، وقال إن العمليات العسكرية قد تحقق أهدافها ولكن لا تستطيع أن تتوقع خسائرها فالحروب دائما مدمرة حتى ولو كانت لعملية خطتها 73 ساعة لأكبر ثاني قوة في العالم فعندما يصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي تعرض لخسائر كبيرة في عدد جنوده، فهذه مأساة هائلة بالنسبة لهم، وفق تعبيره.

وأضاف عبد الكافي، على “فيسبوك”: روسيا أنكرت سابقًا وصرحت إن عدد القتلى في صفوف جنودها 1351 جنديًا والمستشار الألماني يقول إن عدد القتلى في صفوف الجنود الروس يزيد عن 10 آلاف قتيل والناتو يقدر أن 40 الف جندي روسي قتلوا وجرحوا.. ديمتري بيسكوف لمح لإمكانية انتهاء الغزو الروسي لأوكرانيا قريبًا إما بتحقيق أهدافنا أو إنهاء العملية العسكرية لغزو أوكرانيا.