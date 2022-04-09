العباني: يجب تمكين المرأة الليبية من رئاسة الدولة ووزارة الدفاع

دعا النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إلى تمكين المرأة في ليبيا من رئاسة البلاد وتولي الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية، وقال إن المرأة ذلك المخلوق الجميل، الساعي ليكون جميلًا ابدًا، المرأة الأم والزوجة والإبنة والأخت، كلهن حبيبات لقلب الرجل، بما أودع الله فيهن من قدرة على السيطرة على عقل الرجل وعواطفه، فإذا كانت المرأة ربة البيت، والبيت هو الوطن الصغير، فالوطن بلا إمرأة لا رب له، فالمرأة تُنجب وتُربي وتُنفق.

أضاف على فيسبوك: “المرأة بهذه القدرة لم تعد نصف المجتمع بل أصبحت ثلثيه، لا نقول ذلك ثرفا، بل هو إعترافًا بدورها، الذي يستوجب منا نحن عالم الرجال تقديره والعمل على حمايته من خلال وضع التشريعات الحامية لحقوقها والضامنة لحريتها والكفيلة بتمكينها إقتصاديا، إن الإعتراف بقدرات وإمكانيات النسوة، يتطلب رفع الحواجز والموانع من طريقها، خاصة في تقلدها الوظائف الهامة، مثل رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، والوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع”.

وتابع قائلاً: “ولعلّ الشهر الكريم، شهر الصيام، وما تقوم به المرأة الليبية من إعداد الإفطار وتقديمه، ومن ثم غسل الأواني وتنظيفها، يبرز عظمة المرأة وتألقها وتحمل كل هذه المعاناة من أجل إعداد مائدة الإفطار، ما أكتبه هو قليل من كثير، وهو في حد ذاته، يُعد إعترافًا مني بأن والدتي كانت أساسا لما أكملته زوجتي وأغمرتني به أختي وإبنتي من حب وود يجعلني أُكرّس حياتي لرد هذه الجمائل، وأعمل على الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها، وتبقى المرأة تتألق وتبدع بما أودع الله فيها من إمكانيات وقدرات وصبر وجلد، لا يسعني بمناسبة الصيام، إلا التوجه لكل النسوة بالشكر والتقدير والإحترام، معترفًا بدورهن في حياتنا”.