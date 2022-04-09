بكلفة 2.4 مليون يورو.. إيطاليا تعتزم علاج 25 طفلًا ليبيًا يعانون من أمراض خطيرة

ليبيا – وقعت الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون، أمس الخميس، اتفاقية مع مستشفى بامبينو جيسو للأطفال (يسوع الطفل) لعلاج الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض خطيرة في إيطاليا.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية جاءت الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 2.4 مليون يورو، في إطار مشروع التعاون الإيطالي التدخل الطارئ لصالح الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض خطيرة الذي أقرته نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي مارينا سريني.

وقالت الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون في بيان: إن توقيع الاتفاقية سيسمح لـ 25 مريضًا من الأطفال الليبيين، بتلقي مساعدة مستشفى الأطفال في بامبينو جيسو.

ومن المقرر أن يتلقى الشباب المرضى، الذين سيرافقهم أحد الوالدين أو الوصي القانوني إلى إيطاليا، الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنفسية في مستشفى بامبينو جيسو، وسيتمكنون من متابعة الدورات المدرسية المناسبة لاحتياجاتهم، وسوف يسهل وجود الوسطاء الثقافيين الناطقين باللغة العربية التواصل الصحيح بين المرضى الصغار وعائلاتهم وموظفي المرفق الصحي.

وقال مدير الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون لوكا مايستريبيري: “تؤكد الاتفاقية الموقعة اليوم فعالية الشراكة الناتجة عن التآزر بين الالتزام الإنساني والتميز في الرعاية الصحية الإيطالية مثل مستشفى بامبينو جيسو”.

وتابع: “مستشفى بامبينو جيسو سيهتم أيضًا بالفحوصات السريرية، مثل المستشفيات النهارية وسيشارك في التكاليف من خلال وساطته التنظيمية واللوجستية والثقافية ودعمه لمقدمي الرعاية للمرضى الخاضعين للعلاج. يضاف إلى ذلك مساهمة مقر الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون في تونس، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة طرابلس الذين يتعاونون بنشاط في المشروع”.

وأضاف: “هذه كلها متطلبات أساسية تجعلني واثقًا بشكل خاص من أن هذه الاتفاقية الجديدة ستكون قادرة على تحقيق النتائج المرجوة، والأهم من ذلك أنها ستكون قادرة على إعطاء حياة جديدة لـ 25 مريضًا ليبيًا شابًا”.

وسيتم التعرف على المرضى من خلال السفارة الإيطالية في طرابلس وبالتنسيق الوثيق مع مستشفيات الأطفال المحلية المرجعية (طرابلس، بنغازي، سبها والكفرة)، وسيتم الاعتناء بالمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة تتطلب رعاية عاجلة للغاية لإنقاذ الحياة في قطاعات متميزة من مستشفى بامبينو جيسو، وسيتم مشاركة سجلاتهم الطبية مع طاقم المستشفى.

كما ستوفر السفارة نفسها أيضًا نقطة اتصال في المستشفى المرجعي المحلي للمريض نفسه، والتي ستتمكن المستشفى من التحدث معها عن تولي المريض المسؤولية والعلاج بالإضافة إلى الرعاية الصحية اللازمة بعد العودة إلى ليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة هي نتيجة شراكة أطلقتها في عام 2019، من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، بتوقيع اتفاقية بين الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون والمستشفى التي سمحت، حتى الآن، بتقديم علاجات لـ 12 شابًا ليبيًا يعانون من أمراض الأورام الدموية في نفس المستشفى.

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