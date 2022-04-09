“صالح” يؤكد لـ “نورلاند” رفض مجلس النواب التدخل الخارجي في قراراته  

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، مكالمة هاتفية، من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حيث بحث الطرفان تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم السبت، فإن المستشار صالح أكد خلال المكالمة. على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأن القرار سيكون ليبي ليبي دون إملاءات خارجية. مشددا بأن مجلس النواب سيكون داعما للمسار الدستوري وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

ومن جانبه، أكد نورلاند أن بلاده تحترم إرادة الليبيين، مثمناً جهود رئيس مجلس النواب الساعية لاستقرار البلاد.