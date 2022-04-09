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الزنتوتي: عودة ولي العهد لحل مأزق السلطة “مسار تحت الطبخ”

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى العضو السابق في المؤتمر الوطني العام،  عبدالمجيد الزنتوتي، أن هناك مساعي جارية بين أطراف نافذة بالحكم في ليبيا وشخصيات من النظام السابق لإعادة منصب ولي العهد لحل مأزق السلطة في ليبيا.

وقال الزنتوتي في تغريدة له عبر “تويتر”، الواضح أنه يوجد مناورات وترتيبات تبدأ من لندن ومعها بعض الهياكل الليبية لمحاولة الخروج من المأزق بالعودة لدستور الملك.

وأضاف، توجد مساعي أخرى بين أطراف نافذة بالحكم في ليبيا وبعض من النظام السابق لعودة ولي العهد لحل مأزق السلطة وبحيث ينصفهم جميعا وهذا مسار تحت الطبخ منذ فترة.

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قناة ليبيا الحدث

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