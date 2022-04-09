«الكبير» يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية بالسعودية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير و الفريق المرافق له في الإجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت الإجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، بحضور عددٍ من محافظي البنوك المركزية العربية و وزراء المالية العرب، والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية.

وحضر «الكبير» اجتماعي مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الإستثمار، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من محافظي البنوك المركزية والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية عربية.