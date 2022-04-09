وزير الاقتصاد يوجه باتخاذ إجراءات بشأن شوكولاتة كيندر

وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ إجراءاتهم بشأن منتجات شوكولاته “كيندر” والتي ترددت أنباء بشأن احتمال احتوائها على بكتيريا السالمونيلا الضارة.

وقال الحويج في خطابه إنه تواردت أنباء أن عددا من الدول تحفظت على منتجات شوكولاتة “كيندر” وأن الشركة قامت بسحبها من الأسواق لاحتمال وجود بكتيريا السالمونيلا الضارة.

ودعا الحويج إلى مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس جهاز الحرس البلدي إلى اتخاذ إجراءات كل فيما يخصه تحوطا لأية احتمالات وموافاته بالرأي بالخصوص حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب.