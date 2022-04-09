الدولار يستهل الأسبوع على استقرار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية عند 4.96 دينار اليوم السبت، وهو السعر ذاته الذي سُجل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وسار على نهج الدولار كل من اليورو والجنيه الإسترليني، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة 5.36 دينار، والإسترليني 6.54 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

– ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

وحافظت كل من الليرة التركية والدينار التونسي على أسعار الصرف ذاتها المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي، إذ سجلت الأولى 0.33 دينار، والثانية 1.67 دينار ليبي.