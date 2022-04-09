المهدوي: تشكيل البرلمان للجنة تعديل المواد الدستورية محاولة لقطع الطريق على البعثة الأممية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إن تشكيل مجلس النواب للجنة تعديل المواد الدستورية، هي محاولة من المجلس لقطع الطريق على البعثة الأممية وإجهاض مقترحها تشكيل لجنة من 12 عضوًا من مجلسي النواب والدولة.

المهدوي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن البعثة تحاول إعطاء صلاحيات تشريعية لـمجلس الدولة الاستشاري، وهو ما يرفضه مجلس النواب، والذي اتخذ قراره الأخير، لرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وحول إمكانية أن تحل هذه اللجنة محل الإعلان الدستوري، قال المهدوي: إن الإعلان الدستوري “لم يحظَ” بقبول سواء داخل أروقة النواب أو الدولة، فلم يُعمل بأي من مواده خصوصًا بعد انتهاء المدد التي حددها التعديل الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تأتي استكمالا لما خلص له التعديل الدستوري الأخير.

وطالب المهدوي بتشكيل لجنة من الخبراء والقانونين من خارج مجلسي النواب والدولة، لتعديل المواد الدستورية الخلافية، وتنقيح كل الوثائق الدستورية التي عرفتها ليبيا وإخراج مسودة دستور تعرض على الشعب الليبي للاستفتاء عليها.

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