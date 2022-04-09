بسبب السالمونيلا.. الحويج يوجه باتخاذ إجراءات بشأن بيضة كيندر

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وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خطابا لمدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ إجراءاتهم بشأن منتجات شوكولاتة تباع على شكل بيض، وتعرف باسم كيندر سربرايز. التي تسبب تسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع الشوكولاتة .

وقال الحويج في خطاب رسمي ممهور بتوقيعه. إنه تواردت أنباء أن عددا من الدول تحفظت على منتجات شوكولاتة “كيندر” وأن الشركة قامت بسحبها من الأسواق لاحتمال وجود بكتيريا السالمونيلا الضارة.

وطالب الحويج مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ورئيس جهاز الحرس البلدي. باتخاذ إجراءات كل فيما يخصه تحوطا لأية احتمالات وموافاته بالرأي بالخصوص حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب.