العرفي: شكشك لا يملك دعوة صنع الله لمنح إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة

علق عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي على مطالبة خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، بتحويل عائدات النفط لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وقال إن تُظهر أن هناك منظومة فساد كبيرة، وأن شكشك لا يملك دعوة صنع الله لمنح إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة.

أضاف العرفي في تصريحاتٍ صحفيةٍ أن تصريحات شكشك للاستهلاك الإعلامي فقط، في إطار تحالفه مع الدبيبة، وحكومة الدبيبة لا تهتم حاليا بمصلحة الليبية، فمثلا هناك وديعة مالية ليبية في لبنان قيمتها 700 مليون دولار، وحكومة الدبيبة لا تدري عنها شيء، ولم تقم بسحبها قبل إعلان بيروت إفلاسها.