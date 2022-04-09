ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

09 April, 2022

شرع بعد ظهر اليوم السبت ، مكتب صندوق الزكاة بمدينة سرت ،في توزيع مساعدات انسانية خلال الشهر الكريم على مستحقيها .

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت أبوبكر محمود غيت اليوم ،إنه تمّ توزيع أكثر من تلاثمائة سلة غذائية وسلع تموينية على العائلات المحتاجة والمعوزة المسجلين بمنظومة مكتب صندوق الزكاة بسرت بعد تحديثها.

وأوضح أن السلة الرمضانية التى تم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم تحوي على سكر وأرز ودقيق وزيت وطماطم ومكرونة وسميد حليب وأن ألية التوزيع باشراف لجنة كلفها مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت

هدا وتتواصل توزيع دفعة اخرى من المساعدات الإنسانية التى تستهدف العائلات المعوزة والكبيرة ودوي الدخل المحدود والارامل والمطلقات بسرت ودلك من اجل تخفيف الأعباء عليهم وخاصة فى الشهر الكريم.