ليبيا ضمن أجندة لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية المصري والأميركي

يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارة مرتقبة له الأربعاء لواشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التطورات في ليبيا، إلى جانب الأوضاع بالمنطقة والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وسيعلن شكري وبلينكن عن مساندتهما التسوية السياسية التي تجري في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة والجهود الأممية كافة التي تدعم التوجه نحو إجراء الانتخابات الليبية واستقرار مؤسسات الدولة، وفق ما نقله موقع بوابة الأهرام المصري.

وكان بلينكن قد أعلن، قبل أيام، عن استراتيجية عشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار وتستهدف كلاً من ليبيا وهايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب أفريقيا.

جدير بالذكر أن مصادر صحافية أفادت بوجود إصرار مصري على ضرورة عقد الجلسة القادمة الخاصة بمشاورات الانتخابات في ليبيا على الأراضي المصرية.

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