صفوان المسوري: شكشك ينحاز لحكومة الدبيبة على حساب مهامه الرقابية 

عبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، صفوان المسوري، عن أسفه من مطالبة خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة لمصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط بتحويل عائدات النفط لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

ووصف صفوان المسوري، في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة24»، مطالبة «شكشك» لـ«صنع الله» بالأمر المؤسف، حيث حسر رئيس ديوان المحاسبة دوره الرقابي وتمدد دوره السياسي.

وقال عضو المجلس الاستشاري، «شكشك كان مثالاً للمسؤول الجاد الذي يمارس دوره الرقابي بقدر كبير من الحياد، والآن بات يدافع عن الحكومة ويشاركها دورها التنفيذي، وينحاز لها على حساب مهامه الأصلية.