اللجنة العسكرية بالجيش تعلن إيقاف عملها إلى حين النظر في مطالبها

أعلن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إيقاف عملها إلى حين النظر في مطالبها.

وطالب أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 في بيان مصور اليوم السبت القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وأعرب أعضاء اللجنة العسكرية استيائهم من عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مؤكدين أنه اتخذ إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطر ا على الأمن القومي لليبيا عبر النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول وارتجالي وفيما لا يخدم الوطن وعدم انصياعه لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض التسليم لحكومة الاستقرار

وأشار البيان إلى أن الدبيبة خلف عهده بشأن عدم الترشح للانتخابات وقام بعرقلتها بحجج واهية بالإضافة إلى الفساد المالي الذي سجل على الحكومة ووزرائها وإحالة عدد كبير منهم للتحقيق وهيمنة العائلة على الحكومة وقراراتها السياسية والتسييرية

ولفت البيان إلى عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظ الدبيبة بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية وإيقاف صرف مرتبات الجيش أكثر من مرة وآخرها عدم صرفها لأربعة أشهر على التوالي حتى الآن وكذلك عدد من المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية مقابل صرف مبالغ طائلة لبعض المجموعات المسلحة في غرب البلاد لشراء ذمتها لتأمين الحماية للدبيبة.

وشدد البيان على أن كل هذه التصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية لافتا إلى أن الدبيبة تجاهل الدور الوطني الهام للجيش في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحدود الدولة التي كانت مرتعا للجريمة المنظمة.

ولفت البيان إلى أن كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا.