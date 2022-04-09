ليبيا تسجل 11 إصابة بكورونا على أساس أسبوعي

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحديثه الأسبوعي لمتوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من الثاني إلى السابع من أبريل الجاري.

ووفق بيان المركز رقم 680؛ بلغ متوسط عدد الحالات الإيجابية 11 حالة، فيما كان متوسط الوفيات حالة واحدة، في حين بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية 88 حالة، وذلك بعد تحليل 1845 عينة.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 3,7%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,834، منها 4,568 حالة نشطة، فيما لم يبين عدد الحالات الحرجة، إضافة إلى تعافي 490,837 حالة، ووفاة 6,429 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,210,577 شخصا، و1,138,504 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 95,565 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,444,646 جرعة.

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