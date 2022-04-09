اليوم السبت.. عودة الإنتاج إلى أقصي معدلاته بمنظومة “الحساونة –سهل الجفارة”

أخبار ليبيا 24

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة “الحساونة – سهل الجفارة” عودة الإنتاج إلى أقصى معدلات المتاحة في المنظومة مساء اليوم السبت.

وأشار الجهاز في بيان له، اليوم السبت، إلى استقرار تغذية الحقول والآبار بالتيار الكهربائي مساء أمس الجمعة. وبدء زيادة معدلات وتدفق المياه بمساري المنظومة وخط ترهونة – بوزيان بشكل تدريجي.

وأعلن الجهاز الثلاثاء الماضي عن حدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار. بمنظومة “الحساونة- سهل الجفارة” مما أدى إلى توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.