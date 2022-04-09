آمال: ستيفاني ستحضر جلسة مناقشة القاعدة الدستورية

قالت عضو اللجنة المكلفة من مجلس الدولة الاستشاري، لإعداد القاعدة الدستورية آمال محمد، إن اللجنة المكلفة لمناقشة القاعدة الدستورية ستلتقي نظيرتها من النواب الثلاثاء في القاهرة وبدأنا بالفعل في الترتيبات.

و أضافت آمال في تصريحات لـ”ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين – أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ستكون حاضرة بصفتها الداعي لهذه الجلسة ومصر دولة مستضيفة فقط، واللجنة منتخبة من مجلس الدولة للنقاش في القاعدة الدستورية فقط ولن تكون هناك أي بنود أخرى مطروحة.