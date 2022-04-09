موسى الكوني يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج

وصل إلى أرض الوطن ، ظهر اليوم السبت، النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بعد رحلة علاج استمرت لأكثر من شهر، ورافقه في رحلة العودة النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي.

وجرى استقبال رسمي لموسى الكوني، لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي، وكان في مقدمة مستقبليه، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد رمضان ابوجناح، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن، محمد الحداد، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، ورئيس ديوان المجلس الرئاسي، السيد ناصر جبريل، ومديرو الإدارات والمكاتب بالمجلس الرئاسي.

وعبر السيد موسى الكوني عن غبطته لما حظي به من حسن استقبال وترحيب، شاكراً الله على سلامته، والاستجابة للدعوات له بالشفاء، مؤكداً أن سعادته بالعودة لأرض الوطن تضاهي الكون بأكمله.وألقى النائب عبد الله اللافي، كلمة أثناء حفل الاستقبال، شكر فيها كل الحاضرين لاستقبال النائب بالمجلس الرئاسي، السيد موسى الكوني، من نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، متمنياً مزيداً من الصحة والشفاء التام للسيد النائب، وأن يعود لممارسة مهامه قريباً.