لجنة 5+5 التابعة للقيادة العامة تعلق عملها ردا على ممارسات الدبيبة

طالبت وفد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، التابعة للقيادة العامة القائد العام؛ بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، معلنة أنها ستعلّق أعمالها إلى حين النظر في مطالبها.

واتهمت اللجنة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء عرقلة عملها بسبب ممارساته، رغم المكاسب التي حققتها، والتي تمثلت في التوقيع على وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره والذي هيأ الظروف لإنجاح المسار السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي والحكومة، وتأمين جلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت بمدينة سرت والبدء في إجراءات توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية وتبادل المحتجزين وفتح وتأمين الطريق الساحلي وتأمين خط النهر الصناعي وفتح المجال الجوي وتهيئة الظروف لعقد اجتماعات قيادات العسكرية من الشرق والغرب في سرت، وإعداد خطة متكاملة لخروج المرتزقة

واتهم البيان الحكومة بعدم الانصياع لقرارات مجلس النواب من خلال رفض التسليم لحكومة الاستقرار إلى جانب نهب المال العام ونكث رئيسها عهود عدم ترشحه للانتخابات، فضلاً عن الفساد المالي ونهب المال العام وهيمنة العائلة على قرارات الحكومة.

واستنكر البيان عدم تسمية وزير للدفاع، معتبرًا أن حفاظ رئيس حكومة الوحدة بهذا المنصب جاء لأغراض شخصية، منددًا باستمرار إيقاف صرف مرتبات أفراد الجيش، وهو ما يعدّ مخالفةً للاتفاق السياسي وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

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