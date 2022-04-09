الدريجة: ليبيا ليس لديها أي جاهزية لمضاعفة الكميات الموردة من الغاز لعملائها

قال المحلل الاقتصادي الليبي محسن الدريجة إن ليبيا منهكة خلال الفترة الحالية بسبب الحروب، وليس لديها أي جاهزية لمضاعفة الكميات الموردة من الغاز لعملائها.

دريجة علق في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” على تصريحات وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني، الذي قال إن بلاده للحصول على كميات إضافية من الغاز الليبي، مضيفًا: هذه حرب نفسية تمارس ضد روسيا، ولا يمكن للدول الأوروبية أن تستغني عن الغاز الروسي بشكل كلي، كما يتم الترويج حاليًا.

وتابع الدريجة: ليبيا لديها مصدر واحد للنقود الأجنبية، وهو تصدير النفط والغاز، وبالتالي فإن زيادة التصدير إلى دول أوروبا ينعكس إيجابيًا على التدفقات الأجنبية في البلاد، إذا كانت مؤهلة على المدى المتوسط أو البعيد.