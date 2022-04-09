إيطاليا والنيجر يبحثان سُبل استقرار ليبيا وسلامة أراضيها

نيامي 09 أبريل 2022 (وال)- تشترك ايطاليا والنيجر في اعتبار استقلال ليبيا ووحدة أراضيها هدفا مهما لكلا البلدين باعتبارهما جاراتان لصيقتان لها، وفق مبعوث ايطاليا الخاص الى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

وفي حسابه على شبكة تويتر؛ غرد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نيكولا أورلاندو قائلا : “أكدت اثناء لقاءاتي مع وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو ، أن ايطاليا والنيجر يشتركان في الهدف الأساسي المتمثل في استقلال ليبيا وسلامة أراضيها، وبصفتنا جيران مباشرين لليبيا فاننا نشعر بالقلق إزاء تأثير وجود المرتزقة المزعزع للاستقرار ، وكذلك الاتجار غير المشروع في المنطقة ، وسنواصل التنسيق عن كثب بشأن هذه الموضوعات”. (وال)

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