مباحثات ثنائية بين صالح ونورلاند .. وتأكيد أمريكي على ضرورة التوافق واستعادة زخم الانتخابات

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مباحثات هاتفيةً مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تناولت الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات.

وقال نورلاند إن واشنطن تعمل مع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المشهد الليبي من أجل ضمان استقرار الأوضاع، مشيراً إلى حتمية التوصل إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى غالبية الشعب للوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

وتطرق الحوار إلى الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، وإنما لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب، إذ عبر السفير الأمريكي عن دعمه لجهود القادة بمن فيهم عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات، خاصة في ظل اتضاح نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية.

وأضاف : مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو؛ بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية.

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