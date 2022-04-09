«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، تفكيك تشكيل عصابي منظم يمتهن الحرابة والسطو المسلح واقتحام المنازل وترويع الأهالي، في عديد المناطق بمحيط طرابلس، وذلك بعد عملية رصد وتتبع قامت بها قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التنظيم ترك أثرًا خلال اقتحام أفراده منزلًا بطريق المطار؛ ما مكن القوة من القبض على اثنين من أفراده، وضبط المركبة التي استخدموها في اقتحام المنزل، وكذلك ضبط المركبة التي سرقوها.

– ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بطرابلس



وأشار البيان إلى التواصل مع مراكز الشرطة بمديريات الأمن (طرابلس، تاجوراء، قصر بن غشير، الجفارة) لتجميع البلاغات المسجلة ومحاضر الشرطة والتواصل مع المواطنين وأرباب الأسر للتعرف على الجناة.

وخلال التحقيق مع المتهمين الاثنين اعترفا بقيام التشكيل بـ43 عملية سطو مسلح واقتحام سبعة منازل، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لضبط باقي المتهمين.

فرد من التشكيل، 9 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع أفراد التشكيل، 9 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع أفراد التشكيل، 9 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)