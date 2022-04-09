ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين

أخبار ليبيا 24

رست اليوم السبت الناقلة النفطية “اكسبلورر” لشحن مليون برميل من النفط الخام لتكون وجهتها الصين، وتعتبر هذه الناقلة هي الثانية خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح خاص بأخبار ليبيا24. قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 214 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر لأخبار ليبيا 24 اليوم أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق. والتابع لشركة الخليج العربي للنفط. يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. ولشركة الخليج العربي للنفط لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات اغلاق منذ افتتاحه عام 1967 .