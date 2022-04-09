عبد العزيز: الثوار الاحرار والشرفاء لم يقتلوا الناس في رمضان مثل القذافي

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على ما وصفها بـ “أحداث التصفيات الجسدية التي قام بها معمر القذافي في شهر رمضان” بحسب زعمه.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني “في الثمانينات كانت تجتمع الاسرة الليبية على مائدة الافطار ولم تكون هناك إلا قناة واحدة وهي قناة القذافي الجماهيرية. ويخرج علينا منظر رهيب اذ بليبيين يشنقوا ليبين على مائدة الافطار بدون قضاة أو محاميين، هذا ما حدث ونحن لن ننسى! ويأتي شخص ويقول فبراير نكبة! هذه التراكمات الحقيرة المقيتة وعلى الافطار يأتوا بهذه المناظر” بحسب قوله.

وأضاف: “نكبة فبراير قالها شخص تافه، واحد من العبيد وترددون فيها ولا أحد تكلم عن الإعدامات والمناظر! المهم الا نعود عبيد من جديد ويتكرر، صحيح الآن هناك مليشيات وظلم، لكن الأمر ليس مخطط له وقائمة بها الدولة بل مليشيات ومجرمين”.

كما تابع: “الشيخ الصادق الغرياني لم يكون يقتل الناس ويعدمهم والثوار الاحرار والشرفاء لم يقتلوا الناس، ولكن في زمن الوضاعة والتفاهة كل شيء ممكن ودورنا أن نتكلم ونعلي صوتنا. اليوم 7 ابريل، لا بد للفيديوهات أن تنتشر وجيل التسعينات والثمانينات يذكرون بها. ومن كان يهتف اليوم يقولوا نريد الدولة المدنية يطالب ثوار فبراير بها! ان لم تستحي فاصنع ما شئت”.

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