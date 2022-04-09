البيوضي: لا يوجد عاقل واحد يمكنه أن يدافع عن عبد الحميد الدبيبة بشكل مطلق

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه “لا يوجد عاقل واحد يمكنه أن يدافع عن عبد الحميد الدبيبة بشكل مطلق خصوصا فيما يتعلق بإفشاله إجراء الانتخابات وما يتعلق يتدفق الأموال ونكوصه عن اتفاقات عديدة كان ملزم الإيفاء بها، و في المقابل لا يمكن السير خلف خصومه وكأننا قطيع لا يفكر ولا يدرك مصلحته لقد كانت هناك وسائل عديدة يمكنها أن تفرض حلا مقبولا من الجميع ومن خلاله يمكن الانخراط في تسوية عادلة، لكن فرض الإرادات و الأفراد الموتورين يمثل استهانة بالجميع باعتبارهم أصفارا وصغارا لا يدركون مخاطر التورط في التدافع المحلي والدولي بسبب تيار منحسر ومأزوم”.

البيوضي، أضاف على فيسبوك: “حتى لا يكذبوا عليكم.. إن الحل السلمي الآمن هو الذهاب لصناديق الإقتراع وليقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يمثلهم في إدارة الدولة وغير ذلك من الخطوات سيكون كارثة محققة، فالأروقة الدولية تشهد حراكا سياسيا لا تخطأه البصيرة وبموجبه سيزداد التدخل الدولي وسنشهد قوات أجنبية تنفذ مشروع وصاية وتقسيم علني لمناطق النفوذ والثروات على ترابنا الوطني، وستتحول كل الأطراف لخدم في مشروع احتلال ليبيا”.