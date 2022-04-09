لدينا جثة مهاجر واحدة مفقودة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مساعد ضابط التابع لأمن السواحل طبرق صلاح سالم جبران العثور على 18 جثة من أصل 19. لجثث المهاجرين التي غرقت الأسابيع الماضية.

وقال جبران في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، لم يتبقى من المهاجرين المفقودين إلا جثة واحدة فقط. من الذين غرق مركبهم منذ قرابة شهر قبالة شواطئ طبرق.

وذكر أن الكثير من المواطنين والجالية المصرية في طبرق وفي القطر المصري يتساءلوا عن عدد من المفقودين .

وأشار إلى أن الأجواء خلال شهر رمضان لم تكن مناسبة للبحث عن الجثة المفقودة. مضيفًا أنه اليوم وبعد تحسن الأجواء قمنا بجولة على شواطئ طبرق الشرقية لم نجد أي جثة.

وأوضح أنه لم يبقى لنا إلا انتظار البلاغات من المواطنين أو الصيادين. في حال العثور على الجثة المفقودة.

وتابع أنه رغم قلة إمكانياتنا إلا أننا لم نتوقف عن البحث الأسابيع الماضية. وعثرنا على عدد 18 جثة كلها لمهاجرين مصريين وجثة واحدة لشاب سوري.

يشار أن مركب مهاجرين قد غرق قبالة شواطئ طبرق كان يحمل عدد 25 مهاجر نجى منهم 5 مهاجرين مصريين. ومهاجر سوري وقد عثر على عدد 18 مهاجر متوفي ولم يتبقى الا مهاجر واحد مفقود جاري البحث عليه حتى الآن.