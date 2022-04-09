اليعقوبي: الدبيبة أفشل كافة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية للبقاء في السلطة

قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بعد أن عطل انتخابات البلديات في انتهاك صارخ لقانون 59 ومن بينهم انتخابات بلدية غريان كيف سيقنعنا بإجراء انتخابات في شهر يونيو رغم أنه عمل على افشالها في 24 ديسمبر ( نعلم بأنك تعمل على كسب الوقت فقط ) أما الانتخابات فمنك براء.

اليعقوبي، وفي تغريدات عبر حسابها في تويتر، أضافت: “بعد ان افشل عمل لجنة الحوار وعطل عمل اللجنة الاقتصادية ها هي لجنة 5+5 تعلق عملها بسبب الفشل السياسي لحكومة عبد الحميد الدبيبة فهل سيبقى الحال على ما هو عليه”.

وتابعت: “ويتحدث على انتخابات يزعم انها ستكون في شهر يونيو علماً بأن تجديد السجل المدني للمواطنين الذين بلغوا 18 يحتاج الى 4 اشهر ناهيك عن الزمن الذي تحتاجه المفوضية لإعادة الترتيبات الفنية ومع انتظار عمل لجنة الدولة والنواب للتوافق على قاعدة دستورية هذا يحتاج لمارد سحري يادبيبه”.