مصادر دبلوماسية تركية: القاهرة وضعت شروط لإعادة العلاقات منها تغيير سياسة تركيا في ليبيا وسوريا 

ليبيا – قالت مصادر دبلوماسية تركية إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر ستأخذ وقتاً، مشيرةً إلى أن خطوات التطبيع تسير ببطء.

المصادر الدبلوماسية أرجعت ذلك في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط” إلى الشروط التي وضعتها القاهرة من أجل إعادة العلاقات، والتي تتعلق بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياستها في ليبيا وسوريا.

وذكرت أن قضية احتضان تركيا لقيادات (الإخوان) ومنصاتهم الإعلامية، والسماح لهم بالكثير من التجاوزات من قبل، هو ملف يجري العمل عليه؛ لكنه لا يعتبر العقبة الرئيسة على طريق تطبيع العلاقات؛ فهو واحد من الملفات المهمة التي ترغب القاهرة في أن تظهر فيها أنقرة موقفاً واضحاً.

واعتبرت أن القاهرة لا تمانع في استمرار الزخم الذي بدأ على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ لكنها في الوقت نفسه ترى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن التطبيع الكامل وعودة السفراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية