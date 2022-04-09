غرق 13 مهاجراً قبالة السواحل التونسية وفقدان آخرين

قال مصدر قضائي لوكالة رويترز، السبت، إن 13 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم بسبب غرق قواربهم قبالة سواحل تونس.

وأفاد المصدر بأن عشرة مهاجرين آخرين فُقدوا قبالة سواحل صفاقس فيما تم إنقاذ 19، مضيفاً أنه تم العثور على جثث أربع نساء وأربعة أطفال.

وتكررت حوادث الغرق قبالة السواحل التونسية مؤخراً، لقوارب تنطلق معظمها من الشواطئ الليبية، وكان آخرها غرق قارب في مارس الفائت قبالة السواحل التونسية، يقل سوريين ومصريين كان قد أبحر من زوارة في ليبيا.

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