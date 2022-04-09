المرعاش: عقيلة صالح لم يرضخ لضغوط ستيفاني ونورلاند

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن رئيس البرلمان عقيلة صالح يتعرض منذ فترة لضغوط الثنائي الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، إلا أنه لم يرضخ لكل مطالبهم.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن قرار رئيس مجلس النواب لجنة لمراجعة المواد الخلافية بدستور ليبيا وتوقيته يأتي في إطار تراجع وليامز وإعلانها الصريح بقبول التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يدل على حرص مجلس النواب على ألا يُنظر إليه كمعرقل للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وحول إمكانية أن تقدم هذه اللجنة حلولًا للمسائل الخلافية، قال المرعاش: إنها لو عملت بعيدًا عن الضغوطات الأيديولوجية من قبل مجلس الدولة الاستشاري وتنظيم الإخوان، فإنها ستنجز أعمالها في وقت قريب.

المرعاش أشار إلى أن القضايا الخلافية ليست كبيرة، وهو ما يعزز التفاؤل بخروج ليبيا من هيمنة ونفوذ بعض الدول التي تتخذ من الملف الليبي أداة للابتزاز في سياساتها الإقليمية.