نيكولا أورلاندو: استقرار ليبيا هدف مشترك لإيطاليا والنيجر

أكد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اشتراك إيطاليا والنيجر في الهدف الأساسي المتمثل في استقرار ليبيا وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أورلاندو مع وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، أمس الجمعة، على ما كشف المبعوث الإيطالي في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر».

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وقال المبعوث الإيطالي: «بصفتنا جيرانًا مباشرين لليبيا، فإننا نشعر بالقلق إزاء التأثير المزعزع للاستقرار بالمنطقة بسبب المرتزقة والاتجار غير المشروع في المنطقة، وسنواصل التنسيق عن كثب».

وسبق أن حذر وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، من أن الحدود مع ليبيا أصبحت «مرتعًا للجريمة المنظمة والشبكات المتعددة لمهربي الأسلحة والمخدرات، ومرتعًا للمرتزقة» منذ تفجر الأوضاع الأمنية بسبب الأزمة الليبية.

ورأى حسومي خلال الاجتماع الوزاري الافتراضي في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد»، الذي عقد في الفترة من 26 إلى 27 مارس الماضي، أن النيجر كدولة مجاورة لليبيا تكافح لاستعادة استقرارها بعد عدة سنوات من الأزمة الليبية، حيث تعمل على ضمان السيطرة على حدودها معها.