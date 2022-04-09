توزيع 300 سلة رمضانية في سرت

وزرع مكتب صندوق الزكاة بسرت، اليوم السبت، مساعدات إنسانية على عدد من العائلات المعوزة المسجلة بمنظومته بعد تحديثها.

وتمثلت المساعدات في أكثر من 300 سلة غذائية وسلع تموينية، على ما أفاد مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط».

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وتحتوي السلة الرمضانية الواحدة على سكر وأرز ودقيق وزيت وطماطم ومكرونة وسميد وحليب، وجرى توزيعها وفقًا لآلية توزيع أشرفت عليها لجنة مكلفة من مدير مكتب صندوق الزكاة بسرت.