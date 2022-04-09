بيان أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) من الجانب التابع للقيادة العامة

سرت 09 أبريل 2022 (وال) _ أعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة، تعليق كافة أعمالهم إلى حين النظر في مطالبهم، و المتمثلة في تنفيذ كافة بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، وذلك بإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و المرتزقة، وحل التشكيلات والمجموعات المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة).

و أوضحت اللجنة أن قرار تعليق العمل، جاء بعد الإنقسامات التي حدثت ومازالت تحدث، و عدم تسليم “الدبيبة” للسلطة وانصياعه لإرادة الشعب والبرلمان التشريعي، وقطع المرتبات عن أفراد المؤسسة العسكرية شرقاً وجنوباً، وحالة نهب المال العام وتقاعس البعثة في أداء عملها، بالإضافة إلى نكث العهود بعدم ترشح “الدبيبة” للانتخابات وعرقلة إقامة الانتخابات، ورفض إخراج المرتزقة وتنفيذ أي اتفاق حدث على الطاولة.

هذا و طالب أعضاء اللجنة في بيان صدر اليوم السبت، وتحصلت _ وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه _ بإيقاف تصدير النفط، و قفل الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ووقف التعاون مع حكومة الوحدة ومكوناتها العاملة بالمناطق التي تؤمنها القوات المسلحة، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب. (وال _ سرت)

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