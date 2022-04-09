الاتحاد العام لعمال النفط: لن نعترف بأي إجراءات من شكشك أو الدبيبة

أعلن الاتحاد العام لعمال النفط والغاز رفضه مطالبة رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، المؤسسة الوطنية النفط بتحويل عائدات النفط إلى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

واعتبر الاتحاد في بيان اليوم السبت شكشك مغتصبا لمنصب رئيس ديوان المحاسبة، مؤكدا عدم الاعتراف بأي إجراءات من شكشك أو الدبيبة، أو القبول بالابتزاز أو الترهيب.

وأوضح البيان أن احتفاظ مؤسسة النفط بالإيرادات إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنتاج، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة تعمل في مدينة واحدة وفاقدة للسيطرة الإدارية والمالية والأمنية عن مواقع الإنتاج والتصدير.

وجدد الاتحاد في بيانه دعم المؤسسة الوطنية للنفط ضد أي محاولات لتسييسها أو ابتزازها، مبينًا أن إجمالي إيرادات هذه السنة هي الأعلى منذ 2013، وعلى شكشك تقديم الشكر للعاملين بالنفط.