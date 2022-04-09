البيوضي: الحل السلمي الآمن هو الذهاب لصناديق الإقتراع تجنباً لتقسيم البلاد

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي إنه لا يوجد عاقل واحد يمكنه أن يدافع عن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشكل مطلق خصوصا فيما يتعلق بإفشاله إجراء الإنتخابات وما يتعلق يتدفق الأموال ونكوصه عن اتفاقات عديدة كان ملزم الإيفاء بها، و في المقابل لا يمكن السير خلف خصومه وكأننا قطيع لا يفكر ولا يدرك مصلحته لقد كانت هناك وسائل عديدة يمكنها أن تفرض حلا مقبولا من الجميع ومن خلاله يمكن الإنخراط في تسوية عادلة، لكن فرض الإرادات و الأفراد الموتورين يمثل استهانة بالجميع باعتبارهم أصفارا وصغارا لا يدركون مخاطر التورط في التدافع المحلي والدولي بسبب تيار منحسر ومأزوم.

وأضاف على فيسبوك: “حتى لا يكذبوا عليكم.. إن الحل السلمي الآمن هو الذهاب لصناديق الإقتراع وليقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يمثلهم في إدارة الدولة وغير ذلك من الخطوات سيكون كارثة محققة، فالأروقة الدولية تشهد حراكا سياسيا لا تخطأه البصيرة وبموجبه سيزداد التدخل الدولي وسنشهد قوات أجنبية تنفذ مشروع وصاية وتقسيم علني لمناطق النفوذ والثروات على ترابنا الوطني، وستتحول كل الأطراف لخدم في مشروع احتلال ليبيا”.