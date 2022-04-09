المبعوث الإيطالي: نشعر مع النيجر بالقلق من وجود المرتزقة في ليبيا

تشترك إيطاليا والنيجر في اعتبار استقلال ليبيا ووحدة أراضيها هدفا مهما لكلا البلدين باعتبارهما جاراتان لصيقتان لها، وفق مبعوث إيطاليا الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

وفي حسابه على شبكة “تويتر” غرد المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نيكولا أورلاندو قائلا: (أكدت أثناء لقاءاتي مع وزير خارجية النيجر حسومي مسعود ، أن إيطاليا والنيجر يشتركان في الهدف الأساسي المتمثل في استقلال ليبيا وسلامة أراضيها، وبصفتنا جيران مباشرين لليبيا فإننا نشعر بالقلق إزاء تأثير وجود المرتزقة المزعزع للاستقرار ، وكذلك الاتجار غير المشروع في المنطقة ، وسنواصل التنسيق عن كثب بشأن هذه الموضوعات) .