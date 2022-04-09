الاتحاد العام لعمال النفط يهاجم شكشك لهذه الأسباب

رفض الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز التابع لمجلس النواب طلب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الداعي إلى تحويل عائدات النفط إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة.

وقال الاتحاد في بيان إن احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بالإيرادات هو إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنتاج وإن الحكومة التي يتحدث عنها خالد شكشك تعمل في مدينة واحدة فقط وفاقدة للسيطرة الإدارية والمالية والأمنية في مواقع الإنتاج والتصدير.

وأضاف البيان أن عائدات النفط للعام 2021، كانت هي الأعلى منذ العام 20131، لكن شكشك تعامل مع الإنجاز بإجحاف ولم يعط المؤسسة والعاملين فيها حقها.

وجدد الاتحاد طلبه لـلمصرف المركزي بضرورة صرف الأموال وتسييل الميزانيات الطارئة لقطاع النفط لتمكينه من تحقيق أفضل الإيرادات والاستفادة من زيادة الطلب العالمي.