شاهد «وسط الخبر».. هل عادت ليبيا إلى نقطة الصفر بعد بيان ممثلي القيادة العامة بـ«5+5»؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، السبت، الضوء على إعلان ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وطالب ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في بيان، من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

– ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

– ممثلو القيادة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي وقطع التعاون مع حكومة الدبيبة

كما سلطت الحلقة الضوء كذلك على الانتقادات التي طالت رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بشأن «تعديه على هيبة الدستور»، عبر إصراره على خارطة الطريق والمسار الدستوري التي وضعها المجلس.