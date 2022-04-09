البيوضي: أي حل دون إجراء الانتخابات سيكون كارثة محققة

قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، إنه لا يوجد عاقل واحد يمكنه أن يدافع عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بشكل مطلق، خصوصاً فيما يتعلق بإفشاله إجراء الانتخابات وما يتعلق بتدفق الأموال، ونكوصه عن اتفاقات عديدة كان ملزماً بالإيفاء بها، غير أنه لا يمكن السير خلف خصومه دون تفكير، مشيراً إلى أن فرض إرادة الأفراد الموتورين يُمثّل استهانة بالجميع، باعتبارهم أصفاراً وصغاراً لا يدركون مخاطر التورط في التدافع المحلي والدولي بسبب تيار منحسر ومأزوم.

وأضاف البيوضي في منشور له، أن الحل السلمي الآمن هو الذهاب لصناديق الاقتراع، بحيث يقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يُمثّلهم في إدارة الدولة، مؤكداً أن أي خطوات تخالف ذلك ستكون كارثة محققة.

وأكد البيوضي أن الأروقة الدولية تشهد حراكاً سياسياً لا تخطئه البصيرة، وبموجبه سيزداد التدخل الدولي وستشهد البلاد قوات أجنبية تنفذ مشروع وصاية وتقسيم علني لمناطق النفوذ والثروات الليبية، وستتحول كل الأطراف لخدم في مشروع احتلال ليبيا، حسب وصفه.

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