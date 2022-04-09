المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 25 مليون دينار إلى مدينة أوباري

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسم إصدار مدينة أوباري بقيمة 25 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية.

وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد وفقا لخطته المتبعة في توزيع السيولة.

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