بسبب تأخر مرتباتهم.. محتجون يهددون بإغلاق موانيء النفط بطبرق

هدد مجموعة من المحتجين في مدينة طبرق ممن شملهم قرار التعيين الصادر عن الحكومة المؤقتة عام 2018، بوقف تصدير النفط من ميناءي السدرة والحريقة والميناء التجاري في طبرق، بسبب تأخر صرف مرتباتهم منذ 5 سنوات.

كما هددوا أيضآ بإغلاق الطريق الدولية في طبرق وتعليق جلسات مجلس النواب، ووقف العمل في مطار المدينة في حال عدم تلبية مطالبهم في موعد أقصاه 20 يوماً، ابتداءً من الثامن من أبريل الجاري.

ومن الجدير بذكره، أنه قد شمل القرار الصادر في 2018 عن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، تعيين 18788 شخصاً تم إدراج أسمائهم في وزارات وهيئات ومصالح الدولة العامة.