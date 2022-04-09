تحذيرات حقوقية من استغلال الأطفال في ظاهرة التسول بطرابلس

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية واللجنة العُليا للطفولة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية، تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال المدفوعون إلى ظاهرة التسول.

ودعت اللجنة في بيان، السبت، إلى إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية لتحديد أسباب ودوافع هذه الظاهرة، ومساءلة من يُشتبه في إرغامهم تشغيل الأطفال أو استغلالهم وإجبارهم على التسوّل، والعمل على إيجاد المعالجات والحلول التي تكفل معالجة أوضاع الأطفال والأسر المحتاجة فعلاً، وذلك انطلاقاً من المسؤولية القانونية والتكافلية والتضامنية والوطنية مع هذه الفئات والشرائح الاجتماعية المهمشة والأكثر احتياجاً.

وحذرت اللجنة من التداعيات السلبية على المستوى الإنساني والنفسي والاجتماعي على الأطفال بشكل خاص والمُجتمع بشكل عام، في حال استمرار تنامي هذه الظاهرة التي رصدتها اللجنة عبر جولات الرصد الميداني، وأكدت من خلالها تصاعد حالات ظاهرتي التسوّل والباعة المتجولين من الأطفال وأغلبهم من القُصَّر، وفي حضور ذويهم على الطريق العام في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها.

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